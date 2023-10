Bürger sind gegen 300-Hektar-Photovoltaik-Anlage in Krumpa und Großkayna. Auch ein Landschaftsschutzgebiet ist bedroht. Anlage wäre die größte in Sachsen-Anhalt.

Braunsbedra/MZ. - In Braunsbedra ist am Samstag die „Bürgerinitiative Braunsbedra“ (BI) gegründet worden. Ziel der Initiative ist es, den Bau einer mit rund 300 Hektar größten Agri-Photovoltaikanlage des Landes Sachsen-Anhalt zu verhindern. Die Begründung : Die Anlage des Landwirtschaftsbetriebs AVG Mücheln in Krumpa und Großkayna solle nicht nur zum Teil in einem Landschaftsschutzgebiet entstehen, es würde auch hochwertiger Boden vernichtet.