Bad Dürrenberg/MZ - Das Industriegebiet Leuna III soll großflächige Ansiedlungen für Chemiefirmen möglich machen, das Gewerbegebiet zwischen Merseburg, Schkopau und Bad Lauchstädt soll zusätzlichen Platz für interessierte Investoren bieten. „Und was ist mit uns?“, fragt Martin Schreier in die Runde. Der sachkundige Einwohner des Bad Dürrenberger Bauausschusses sieht den Boom, der mit lukrativen Gewerbesteuern verbunden ist, förmlich an der Stadt vorbeiziehen. Doch zusätzliche Gewerbeflächen zu erschließen, gestaltet sich in Bad Dürrenberg schwierig. Denn im Boden schlummert ein wichtiger Rohstoff: Kohle.