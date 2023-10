Infra Leuna-Geschäftsführer Christof Günther war beim Gipfeltreffen im Kanzleramt. Er erklärt, warum der Industriestrom für den Chemiestandort auch in Leuna so wichtig ist.

Kanzler Olaf Scholz (SPD), Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Leunas Chemiepark-Chef Christof Günther (von links) sprechen nach dem Gipfel über die Lage in der ostdeutschen Chemie.

Leuna/MZ - Ins Gespräch vertieft wurden Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und InfraLeuna-Geschäftsführer Christof Günther mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) beim Gipfel zum Thema Industriestrom im Kanzleramt in Berlin abgelichtet. Das Thema beschäftigt Industrieverbände und Politik in ganz Deutschland. Worum es dabei geht und wie sich das ganz konkret auf den Chemiestandort in Leuna auswirkt, darüber sprach Melain van Alst mit Christof Günther.