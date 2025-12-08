Die Bad Dürrenberger Stadtverwaltung und die Stadträte wollen noch mehr Fakten zur Abwägung sammeln. Denn die Entwicklung der Kinderzahlen ist in der Solestadt besonders schwierig vorherzusagen.

In der Stadt wird diskutiert, ob eine neue Kita gebraucht wird.

Bad Dürrenberg/mz. - Vorsichtig nähern sich die Stadträte und die Verwaltung in Bad Dürrenberg dem Thema eines Kita-Neubaus an. Immer wieder fällt die Möglichkeit oder gar die Notwendigkeit eines Neubaus. Damit auseinandergesetzt haben sich die Zuständigen bislang jedoch noch nicht. Ein Prüfauftrag der CDU-Fraktion soll das ändern. Im jüngsten Ausschuss für Kultur, Ordnung und Soziales wurden vor allem die Kinderzahlen in den Fokus genommen.