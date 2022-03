Brandstifter zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt

Richter sieht schwere Brandstiftung als erwiesen an. Angeklagter ist einschlägig vorbestraft.

Der Brand in dieser Lagerhalle bei Schafstädt wurde gelegt. Nun wurde der Brandstifter verurteilt.

Merseburg/MZ - Im Prozess wegen schwerer Brandstiftung verurteilte das Amtsgericht Merseburg Mittwochnachmittag den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der einschlägig vorbestrafte junge Mann im Oktober in einer Lagerhalle in Schafstädt ein Feuer legte. Daraufhin brannte die Halle ab. Es entstand ein Schaden von mehr als 600.000 Euro. Die Halle wurde von einem Reitverein genutzt, bei dem der Angeklagte Sozialstunden ableistete, zu denen er zuvor wegen Brandstiftung verurteilt worden war.