Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Merseburg

Merseburg/MZ - In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende/Flüchtlinge in der Halleschen Straße in Merseburg hat es Sonntag kurz nach 2 Uhr im Zimmer eines Bewohners gebrannt. Der 28-Jährige bemerkte das Feuer rechtzeitig und verließ den Raum. Er blieb unverletzt. Laut Polizei brannte das Zimmer vollständig aus. Auch eine danebenliegende, derzeit ungenutzte Wohneinheit sei durch den Brand beschädigt worden. Die Unterkunft wurde zeitweilig evakuiert, die Bewohner in einer nahe gelegenen Sporthalle untergebracht. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften sowie mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung, so die Polizei.