Steigra/MZ. - In der Gemeinde Steigra läuft seit Mittwochnacht ein Großeinsatz der Feuerwehren. Gegen 3 Uhr war laut Leitstelle des Saalekreises ein Brand in Lagerhallen einer Recyclingfirma in der Nähe des alten Tagesbaus gemeldet worden. Kräfte von zehn Feuerwehren aus dem Saale- und dem angrenzenden Burgenlandkreis sind auch am Morgen noch im Einsatz.

Wie ein Mitarbeiter der Leitstelle gegen 8 Uhr erklärte, hält der Brand weiter an. „Es wird auch auch noch länger brennen.“ Ziel der Einsatzkräfte sei, das Material kontrolliert abbrennen zulassen.

Warnung für Steigra, Karsdorf, Schnellroda

Das geht mit einer erheblichen Rauchentwicklung einher. Der Saalekreis hat deshalb eine Warnung für die Bereiche Steigra, Karsdorf bis hinüber nach Jüdendorf, Schnellroda und Albersroda herausgegeben. Anwohner in diesen Bereichen werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten und Aufenthalte im Freien zu meiden.