Für die Feuerwehrleute in Bad Lauchstädt war es eine kurze Nacht. Sie mussten einen Kellerbrand in der von-Harnack-Straße löschen.

Bad Lauchstädt/MZ - Ein Kellerbrand hat für einen nächtlichen Feuerwehreinsatz in Bad Lauchstädt gesorgt. Wie Stadtwehrleiter Stefan Thielmann mitteilte, rückten seine Kameraden gegen 3 Uhr in die von-Harnack-Straße in der Buna-Siedlung aus. Dort brannte ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus.