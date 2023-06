Der Chemiestandort Leuna hat erst vor vier Wochen sein neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Betrieb genommen. Am Dienstag hat es in der Anlage gebrannt. Das Ausmaß der Schäden ist noch offen.

Leuna/MZ - In einem Kraftwerk auf dem Chemiestandort Leuna hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Wie der Betreiber InfraLeuna mitteilte, sei das Feuer gegen 14.15 in dem erst vor wenigen Wochen offiziell eröffneten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk „GuD 2“ ausgebrochen. Die Werksfeuerwehr habe es schnell unter Kontrolle bringen und bald darauf auch löschen können. Verletzte gab es nicht. Laut InfraLeuna wurden auch weder die Natur noch umliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.