Großeinsatz auf dem Mühlengelände in Gröst

Ein Nebengebäude mit Bienenstöcken auf dem Mühlengelände in Gröst bei Mücheln hat am Freitagabend Feuer gefangen. 62 Kameraden waren im Einsatz.

Mit 13 Fahrzeugen waren insgesamt 62 Kameraden im Einsatz beim Brand auf dem Mühlengelände in Gröst.

Gröst - Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat es am späten Freitagabend auf dem Gelände der Mühle in Gröst gegeben. Nach Angaben des Einsatzleiters ist ein Nebengelass mit Bienenstöcken aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.