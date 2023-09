Das Weida-Land hat entschieden: Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde startet in die zweite Amtszeit. Der Obhäuser kam auf 58 Prozent der Stimmen.

Wahl in der Verbandsgemeinde

Weida-Land/MZ - Kay-Uwe Böttcher startet in die zweite Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weida-Land. Insgesamt 1.232 Wählerinnen und Wähler haben ihr Kreuz bei dem Obhäuser gesetzt. Das macht 58,1 Prozent der Stimmen aus, womit Böttcher die Wahl am Sonntag gewann. Die Herausforderin Anja Beyer-Würtenberger kam auf knapp 42 Prozent, was 890 Stimmen bedeutet.