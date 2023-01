Bad Dürrenberg/MZ - In diesem Sommer werden es sechs Jahre sein, dass sich die weiterführende Schule in Bad Dürrenberg Gemeinschaftsschule nennen darf. In diesem Sommer sollte es auch soweit sein, dass die erste Abiturstufe angeboten wird. Doch nun steht fest: Es wird noch keine Abiturstufe für das Schuljahr 2023/24 in Bad Dürrenberg geben.