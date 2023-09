Ein Video, das eine mögliche Bedrohung an der Borlachschule zeigte, löste einen Großeinsatz aus. Eltern haben viele Fragen zu dem, was passiert sein könnte.

Großräumig wird am Mittwochvormittag die Borlachschule in Bad Dürrenberg abgesperrt und von bewaffneten Einsatzkräften gesichert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ - Die Ungewissheit zermürbt die Eltern, die am Mittwochmittag zur Borlachschule in Bad Dürrenberg geeilt sind. Schnell hat sich herumgesprochen, dass etwas in der Schule passiert ist, aber was genau, lässt sich, auch nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, nur schwer fassen. Das wird so bleiben. Denn auch bis in den Abend hinein ist nur wenig bekannt.