Die am Geiseltalseehafen Braunsbedra ansässige Bootsvermietungsfirma Ostboote GmbH kritisiert in einem offenen Brief die touristische Infrastruktur als unterentwickelt und appelliert, schnell gegenzusteuern.

Bootsvermieter aus Braunsbedra übt in einem offenen Brief Kritik an der Infrastruktur

Braunsbedra/MZ. - In einem offenen Brief sieht die Ostboote GmbH, ein Bootsvermieter am Geiseltalsee-Hafen Braunsbedra, die wirtschaftliche und touristische Zukunft vor Ort in Gefahr (Der offene Brief von Ostboote steht online unter: ostboote.com im Blog.).