Ein zweieinhalb Zentner schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Dienstag in Raßnitz gesprengt werden. Das hat Folgen für Unternahmen und das Nahe Jugendgefängnis.

Raßnitz/MZ - Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt am Dienstag für Einschränkungen und Sperrungen im Bereich Raßnitz. Wie der Saalekreis am Morgen mitteilte, war am Montag bei Planierarbeiten in dem Schkopauer Ortsteil entlang der Landstraße 168 eine zweieinhalb Zentner schwere US-amerikanische Bombe entdeckt wurden.

„Nach Prüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ist aufgrund des Zustandes eines Zünders geplant, das Kampfmittel heute zwischen 10:45 und 12:30 Uhr kontrolliert zu sprengen“, erklärte der Kreis. Dieser hat einen Sperrradius von 500 Meter um den Fundort verfügt. Davon betroffen ist etwa die Straße von Raßnitz nach Gröbers, die gesperrt wird.

In dem Bereich befinden sich zudem einige Unternehmen. Diese müssen nun evakiert werden. Die Jugendanstalt Raßnitz grenzt direkt an den Sperrbezirk an. Insassen und Personal müssen das Gefängnis laut Kreisverwaltung nicht verlassen. Alle Personen müssten sich jedoch während der Sprengung in Gebäuden aufhalten.

Der Kreis will informieren, wenn die Maßnahmen beendet werden.