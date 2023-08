Kultur im Saalekreis Blumige Aussichten in der Geiseltalseekirche Neubiendorf

Die Eröffnung der neuen Ausstellung „Florales“ wird in der Geiseltalseekirche in Neubiendorf am Sonnabend, 26. August, mit dem Natur- und Kräutertag kombiniert. Wer daran alles beteiligt ist.