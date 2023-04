In der vergangenen Woche fanden auch im Saalekreis verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei statt. Der „Spitzenreiter“ war mit 134 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Ihm droht jetzt eine saftige Strafe.

Merseburg/MZ - Die Polizei hat die Ergebnisse des Blitzermarathons in der vergangenen Woche für den Saalekreis veröffentlicht. Der unrühmliche „Spitzenreiter“ war demnach am Montag mit 134 km/h statt den erlaubten 70 km/h auf der B91 auf Höhe des Papierwerks in Richtung Weißenfels unterwegs.