Was wichtig ist, wenn kein Strom da ist

Auch im Saalekreis könnten im kommenden Winter Stromausfälle drohen. Wie sich Kreis und Kommunen vorbereiten. Was jeder Einzelne tun kann und was Müllsäcke mit einem Klo zu tun haben.

In vielen Kommunen im Saalekreis und in der Kreisverwaltung bereitet man sich auf einen möglichen Blackout vor.

Merseburg/MZ - An Spekulationen, ob es zu kleineren und größeren Stromausfällen in diesem Winter kommen kann, will sich der Landkreis zwar nicht beteiligen. Gleichwohl bereitet er sich auf diese möglichen Szenarien vor und hat die Kommunen in die Pflicht genommen, sich mit dem Thema Stromausfall und Blackout zu beschäftigen. Aktuell laufen daher sehr konkrete Planungen, die sich an dem Konzept der „Katastrophenschutz-Leuchttürme“ orientieren.

Dabei gehe man davon aus, dass die Kommunen im Notfall Anlaufpunkte der Anwohner sein werden, erklärt Antje Spitzer, Sachgebietsleiterin für den Katastrophenschutz beim Kreis. „Die Menschen brauchen die Katastrophenschutz-Leuchttürme, um gegebenenfalls Notrufe abzusetzen, mit Informationen versorgt zu werden oder auch um an weitergehende Hilfestellungen zu gelangen.“ Zudem dienen sie als Informationspunkte für den Kreis.

Kommunen als Anlaufpunkte bei Stromausfällen

„Diese Leuchttürme sollen Orte sein, die mit Notstrom versorgt sein werden“, sagt Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU). Demnach wurden die Kommunen von Landrat Hartmut Handschak aufgefordert, diese Leuchttürme nicht nur zu benennen, sondern auch entsprechende Vorkehrungen zu treffen. So sollen dort unter anderem wichtige Dokumente vorgehalten werden, es sollen Orte sein, an denen im extremen Notfall Bedarfsgüter ausgereicht oder wo Geräteakkus im Notbetrieb geladen werden können. Auch die Frage der Kommunikation muss noch geklärt werden. Aktuell besitzt der Kreis Satellitentelefone. Die Kommunen jedoch nicht.

Drohen Stromausfälle - Kommunen bereiten sich auf Notfall vor

In der Gemeindeverwaltung Schkopau hat sich eine Arbeitsgruppe gegründet, in der etwa Bürgermeister, Amtsleiter, IT-Fachkraft und Gemeindewehrleitung vertreten sind. Dabei gehe es zunächst um die Frage, welche Daten relevant sind und in ausgedruckter Form gesichert werden müssen, damit man darauf zugreifen kann. „Es geht zum Beispiel darum, Daten von Bürgern zusammenzutragen, die auf Beatmungsgeräte oder andere, technische, lebensnotwendige Geräte angewiesen sind“, sagt Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos). Das könne datenschutzrechtlich jedoch problematisch werden. „Uns als Verwaltung liegen solche Informationen natürlich nicht vor.“ Wie man an die Daten herankommt, ob etwa das Gesundheitsamt sie zur Verfügung stellen kann, sei noch unklar.

Auch die Ortswehren in Schkopau werden eine große Rolle spielen. Die Feuerwehrgerätehäuser könnten als Informationszentren für Bürger dienen. Überhaupt sei das wichtigste, Informationswege festzulegen, um im Falle eines längeren Stromausfalls eine Kommunikation zu ermöglichen.

Vorsorge für den Notfall: Merseburg kauft Betten

Die Stadt Merseburg würde wie zu Corona-Zeiten eine Hotline einrichten, die in der Tourist-Information einlaufen würde. Dort soll im Notfall auch die Informationsstelle eingerichtet werden. „Das geht aber natürlich auch nur, wenn die Telefone funktionieren und unsere Mitarbeiter für persönliche Anfragen auch vor Ort sein können, denn manche kommen ja gar nicht aus Merseburg“, sagt Bürgermeister Bellay Gatzlaff, der in der Stadt die Bereiche Ordnung und Brandschutz verantwortet. „Der Landkreis hat uns gesagt: Bereitet Eure Bevölkerung vor. Das werden wir so gut wie möglich tun und sind auch gerade dabei.“ Auf der Internetseite der Stadt findet man zum Beispiel verschiedene und ganz konkrete Hinweise, was man als Privatperson tun sollte.

Man bereite sich auch darauf vor, Menschen vorübergehend unterbringen zu müssen. Dafür könnte zum Beispiel die Mampfe dienen, dort gebe es Sanitäranlagen. Aber auch die Grundschulen fasse man ins Auge. „Wir kaufen gerade 100 Betten. Ob das reicht, weiß ich nicht.“ Man kontaktiere aktuell zudem alle Pflegeheime. Von einem wisse man bereits, dass es ein Notstromaggregat besitzt. „Wir haben jetzt empfohlen, zu prüfen, ob es funktioniert und über welchen Zeitraum.“

Der Landkreis und dessen Katastrophenschutzbehörde beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die ein flächendeckender und langanhaltender Stromausfall mit sich bringen kann, bereits seit Jahren. So gibt es im Saalekreis bereits drei Tankstellen, die auch ohne Strom funktionieren. „Mit dem Konzept zur Notbetankung soll die Arbeitsfähigkeit insbesondere der Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienste, Katastrophenschutzeinheiten und Klinikums erhalten werden“, so Spitzer. Darüber hinaus werde ein Notstromaggregat für die Leitstelle, die Stabsräume und die IT vorgehalten.

Was tun bei Stromausfall - Landkreis bereitet sich seit Jahren auf Notfall vor

Dass das Thema aktuell über die Kreisgrenzen hinaus relevant ist, zeigt ein anstehender Workshop auf Landesebene in naher Zukunft. Dort erwarte der Kreis weitere Handlungsempfehlungen, die man umsetzen könne.

Bei den Planungen wird häufig im Konjunktiv gesprochen. Man wisse nicht, ob und wann der Strom ausfallen wird. Das Grundprinzip sei laut Bürgermeister Gatzlaff jedoch: Jeder sollte sich selbst und alle sich gegenseitig helfen. „Vielleicht hat diese Tragik ja auch etwas Gutes, nämlich, dass die Menschen wieder zusammenrücken.“

Was wichtig ist - Tipps für den Stromausfall

Auf ihrer Internetseite gibt die Stadt Merseburg Hinweise und verweist auch auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (www.bbk. bund.de). Hier ein Auszug:Wasser: Speichern Sie so viel Wasser wie möglich, es kann sein, dass die Wasserversorgung ausfällt. Als Zehn-Tages-Vorrat sollte man mit 20 Litern Trinkwasser pro Person rechnen.

Nahrung: Haltbare Lebensmittel vorhalten, die nicht gekocht werden müssen. Das BBK empfiehlt pro Person und Tag Nahrung mit 2.200 Kilokalorien zu lagern. Die Menge des Vorrats sollte für mindestens zehn Tage ausreichen.Lichtquellen: Taschenlampen, Batterien und einen Vorrat an Kerzen besorgen. Campinglampen sind auch eine gute Wahl.Radios und Informationen: Kurbelradio oder ein Radio zulegen, das mit Batterien funktioniert, zulegen. Auch kleine Solar-Ladegeräte zum Aufladen von Handys wären wichtig.

Kochmöglichkeiten: Campingkocher oder alternativ geht auch der Grill. Den aber nur draußen einsetzten (Erstickungsgefahr!), dafür Feuerzeuge und Streichhölzer bereithalten.

Wärmequelle: Bei kühlen Außentemperaturen kann man sich die ersten 24 bis 48 Stunden mit Decken, Kerzen und gemeinsamem Schlafen warmhalten. Danach wird eine zusätzliche Wärmequelle benötigt. Gut ausgerüstet ist, wer Holzofen oder Kamin besitzt. Alternativen sind Propangasheizungen.

Sanitärbedarf: Für den Fall, dass die Toilettenspülung nicht mehr funktioniert, sich mit robusten Müllsäcken eindecken (manche nutzen auch Katzenstreu). Dazu den Müllbeutel in eine leere Toilette oder in einen leeren Eimer legen, alternativ eine Schicht Katzenstreu hineinlegen und nach jedem Toilettengang wieder Katzenstreu hinzufügen.

Kraftstoff fürs Auto: Schon vorsorglich immer ausreichend tanken. Laut Gesetz darf man in Kleingaragen maximal 20 Liter Benzin und 200 Liter Dieselkraftstoff lagern, in den eigenen vier Wänden nur einen Liter.

Geld: Da bei Stromausfall kein Geldautomat funktioniert, immer etwas Bargeld bereitlegen.

Persönliche Dokumente: Alle Dokumente, mit denen Sie sich ausweisen können, sollten Sie im Notfall zur Hand haben.