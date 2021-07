Bischof Thietmar feiert mit „Horch“ im Schlossgarten Merseburg

Merseburg/MZ - Der Hallische Hanseverein und die Stadt Merseburg laden am Samstag, 31. Juli, zu einem Geschichts- und Musikerlebnis in den Schlossgarten ein. Der Eintritt ist frei.

Dann endet die einwöchige Veranstaltung „Thietmars Flussreise“ gegen 15 Uhr mit der Ankunft des Bootes „Askania“ am Saaleanleger unterhalb des Schlosses. Das zehnköpfige Bischofsgefolge des Hallischen Hansevereins freut sich dort auf einen Empfang durch eine kleine Flottille der Wassersportfreunde Merseburg auf dem Fluss und der Klosterbauhütte und des Altstadtvereins am Ufer.

Bezug zum 1.000-jährigen Dom

Mit Musik zieht die bunte Truppe dann hinauf in den Schlossgarten, wo die Engelstrompete und die Ungeküssten das Zepter übernehmen und zur Unterhaltung aufspielen. 18 Uhr laden die Darsteller der Gruppe „Pax Domini“ das Publikum zur Aufführung „Die Goldene Mitra“ ein. Eigentlich soll in dem Stück erläutert werden, wie Bischof Thietmar an der Weihe seines Domes dabei sein kann, obwohl er drei Jahre zuvor schon das Zeitliche gesegnet hatte. Aber alles wird durch drei Merseburger Marktweiber in den Schatten gestellt, die es faustdick hinter den Ohren haben.

Die Gruppe „Horch“ mit Frontmann Klaus Adolphi und seinen Musikern aus Halle und Elben setzen den Schlusspunkt. Ab 19 Uhr wird das Ensemble das Publikum mit seinen besten Titeln verzaubern, die alle einen poetischen Bezug zum 1.000-jährigen Dom sowie zu Landschaften, Geschichten und Menschen am Fluss haben. Wenn dann zum Abschluss die Fackeln angezündet werden, wird kaum jemand bemerken, dass sich der Bischof verabschiedet. Nach sechs Jahren Flussreise endet das Projekt, das anlässlich des Jubiläums des Dombaus ins Leben gerufen wurde und an den berühmten Chronisten Thietmar erinnern wollte.