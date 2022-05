Bis zu 90 Sorten Eis kreiert Christian Bianco vom „Fresco Gelato“ in Merseburg pro Saison

Merseburg/MZ - Was gehört in jedes gute Speiseeis? Christian Bianco, Inhaber des Merseburger Eiscafés „Fresco Gelato“, ist sich sicher: „Nur frische, natürliche Zutaten. Das ist die Basis von allem“, sagt der rund 30 Kilometer nördlich von Venedig in Treviso geborene und aufgewachsene Eisspezialist. Der Name ist also Programm: „Fresco Gelato“ - das bedeutet „frisches Eis“. Und Bianco muss es wissen. Täglich bieten er und seine Mitarbeiter 16 wechselnde Eissorten an. Bis zu 90 Sorten pro Saison kämen so zusammen, schätzt er.