„Bin der Gefahren im Merseburger Stadtgebiet leid“

Laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub ist die Domstadt alles andere als fahrradfreundlich. Wo der Verein konkrete Problemstellen sieht und was er plant.

Merseburg/MZ - „Merseburg ist keine fahrradfreundliche Stadt.“ Das sagt Marius Fischer, Vorsitzender des auch den Saalekreis umfassenden Regionalverbandes Halle des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Anlässlich des Welttages des Fahrrads am Freitag, 3. Juni, will er auf Gefahren für Fahrradfahrer in der Kreisstadt aufmerksam machen.