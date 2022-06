Bildungsausschuss im Saalekreis fordert mehr Schulsozialarbeiter

Merseburg/MZ - „Das ist Geld, was sich in den nächsten Jahren bezahlt machen wird“, warb SPD-Vertreter Günter Sachse am Montag im Kreisbildungsausschuss um Zustimmung für einen Antrag seiner Fraktion. Der ist eine Reaktion auf den Entscheid einer Landesjury zur Verteilung der ursprünglich 30 Schulsozialarbeiterstellen für den Saalekreis ab Sommer. Dessen Jugendhilfeausschuss hatte eine Prioritätenliste erstellt. Doch das Land setzte sich teils darüber hinweg. Schulen, die fest mit Sozialarbeitern gerechnet hatten, fielen aus der Förderung, andere rückten nach. Mit ihrem Antrag will die SPD den Rausgefallenen helfen. Er sieht vor, dass sie bis 2024 jeweils eine Dreiviertelstelle bekommen, bezahlt vom Kreis.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<