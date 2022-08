Bildungsakademie Leuna begrüßt starken Ausbildungsjahrgang

MZ/Leuna - „Wir haben wieder einen Stand erreicht, wie er vor der Corona-Pandemie war“, erzählt Steffen Staake, Geschäftsführer der Bildungsakademie Leuna (Bal) in seiner Eröffnungsrede vor den Auszubildenden des neuen Lehrjahres. Für ihn seien das sehr erfreuliche Nachrichten, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland einen demografischen Wandel erlebe und das Land noch nie so wenig Auszubildende wie jetzt gehabt hätte.