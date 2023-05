Merseburg/Spergau/Mücheln/MZ - Schulen in freier Trägerschaft im Saalekreis verzeichnen einen großen Zulauf. Nach Zahlen des Landkreises sind die Schülerzahlen an allen vier freien Schulen in den vergangenen Jahren gestiegen. So liegt die Gesamtschülerzahl im aktuellen Schuljahr bei 683, während sie im Schuljahr 2014/15 noch bei 524 lag. Teilweise müssen die Schulen mit Wartelisten arbeiten, weil sie deutlich mehr Anmeldungen bekommen als sie Schüler aufnehmen können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.