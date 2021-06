Bewerbungsexpertin leitet Karriereservice der Hochschule Merseburg

Merseburg - „Ich bezeichne mich mittlerweile als Spezialistin für Übergänge“, sagt Alexandra Wäldin. Die 53-Jährige spielt damit auf die eigene Biografie an. Die Aussage ist zugleich eine treffende Stellenbeschreibung für ihren neuen Job. Wäldin ist seit Anfang Mai Leiterin des Karriereservice der Hochschule Merseburg. Ihre Hauptaufgabe ist es dabei, Studenten auf dem Weg ins Berufsleben beratend zu unterstützen.

Sie selbst hat in diesem schon reichlich Erfahrung gesammelt. Ursprünglich aus dem Schwarzwald stammend studierte sie im flachen Norden, in Lüneburg, Sozialpädagogik, arbeitete anschließend 13 Jahre bei einem Bildungsträger in Konstanz. „Da habe ich schon viele junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben begleitet.“ Wäldin selbst orientierte sich jedoch noch mal um, studierte berufsbegleitend europäische Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Personalmanagement. Einige Jahre arbeitete sie in Berlin, bevor sie schließlich 2018 bei einem Pharmadienstleister in Halle anheuerte. Nun erfolgte der Wechsel zur Hochschule. Dort hilft sie Studenten bei der Suche nach Praktika und Arbeitsstellen. „Nach einem Monat kann ich sagen, dass der Bedarf groß ist“, berichtet Wäldin.

„Es ist wichtig, dass die Studenten ihre Motivation zum Ausdruck bringen.“

Häufige Fragen seien etwa, wie Bewerbungen aussehen sollen. „Ich kriege zum Beispiel Anfragen von Studenten, die Ablehnungen erhalten haben und nun wissen wollen, ob es an ihrer Bewerbung lag.“ Die neue Beraterin hat einen grundsätzlichen Tipp: „Es ist wichtig, dass die Studenten ihre Motivation zum Ausdruck bringen.“ Dafür müssten sie noch einmal reflektieren, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben, warum sie in jenes Unternehmen wollen. Die Antwort sollte mehr sein, als „Ich wollte schon immer BWL machen“. „Wenn man sich das Warum gut überlegt, ist man auch auf das Vorstellungsgespräch gut vorbereitet. Ich habe mich viel mit der Frage auseinandergesetzt, wo will ich hin“

Wäldin hat den Campus bisher nur im Coronaschlaf kennengelernt. „Ich freue mich darauf, wenn hier wieder Leben ist.“ Zunächst erfolgt ihre Beratung und die Absprachen mit den Kollegen aber vor allem online. Das funktioniere auch gut. Die neue Leiterin des Karrierecenters will von ihrem Vorgänger übernehmen, dass sie Workshops etwa zu Bewerbungsmanagement und Masterbewerbungen anbietet. Und noch ein drittes großes Aufgabenfeld fällt ihr zu. Die Vorbereitung der traditionellen Firmenkontaktmesse am zweiten Donnerstag im November. Mit 80 Unternehmen, die um gut ausgebildeten Nachwuchs buhlen, eine der größten ihrer Art in der Region. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Auflage 2021. Die Nachfrage, so berichtet Wäldin, sei auch in diesem Jahr gegeben. (mz)