Querfurt/MZ. - Ein Betrunkener hat am Samstagabend bei Querfurt einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten verursacht. Der Mann war mit einem Auto kurz vor 22 Uhr auf der Bundesstraße 180 in Richtung Querfurt unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Halle berichtete, habe er dann in Höhe des Abzweigs nach Gatterstädt die Kontrolle über den Wagen verloren. Dieser prallte in die Leitplanke.

Zwei Insassen des Autos erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie mussten laut Polizei anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus nach Querfurt gebracht werden. Beamte ordneten zudem die Entnahme einer Blutprobe beim Unfallfahrer an und stellten seinen Führerschein sicher.. Der beim Unfall entstandene Sachschaden stand zunächst noch nicht fest.