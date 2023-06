Betrugsmaschen am Telefon wie die sogenannten Schockanrufe stehen hoch im Kurs und führen auch im Saalekreis immer wieder zum Erfolg. Die Täter sind professionelle geschult und geschickt. Ein Experte erklärt, wie man die perfiden Tricks erkennen kann und wie man reagieren sollte.

Betrugsmaschen am Telefon führen auch im Saalekreis immer wieder zum Erfolg

Die Täter verwickeln ihre Opfer oft in stundenlage Gespräche und bleiben bis zur Geldübergabe am Telefon.

Saalekreis/MZ - Perfide Betrugsmaschen am Telefon, wie die sogenannten Enkeltricks oder Schockanrufe, stehen hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr haben sich die Fallzahlen in Sachsen-Anhalt laut polizeilicher Kriminalstatistik im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. So hat die Polizei 2022 insgesamt 1.259 solcher Straftaten im Land registriert. Die Betrüger haben insgesamt 1,4

Millionen Euro erbeutet. In diesem Jahr sind es bereits um die 600 Fälle. Auch im Saalekreis kommt es immer wieder vor, dass Bürger auf diese Maschen hereinfallen und hohe Summen an die Täter auszahlen.