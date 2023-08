Enkeltrick am Telefon Betrüger verlangen 75.000 Euro im Saalekreis

„Ihr KInd war in einen tödlichen Unfall verwickelt, zahlen Sie 75.000 Euro, dann muss es nicht in Haft.“ So oder so ähnlich haben Unbekannte am Montag versucht, fünfstellige Beträge von Einwohnern im Saalekreis am Telefon zu erbeuten.