Ein 81 Jahre alter Renter soll von einer Farnstädterin 150.000 Euro erbeutet haben. Er steht am Landgericht Halle vor Gericht. Er habe sich ihr Vertrauen erschlichen und dadurch Zugriff auf die Kontodaten erhalten. Im Verfahren wurden nun weitere Zeugen gehört.

Betrug an 87-jähriger Frau aus Farnstädt - Die Lebensgefährtin des Angeklagten scheint unwissend

Prozess am Landgericht

Das Verfahren wird am Landgericht in Halle geführt.

Halle/Farnstädt/MZ - „Hat er Ihnen erzählt, warum er hier sitzt?“ fragt der Richter am Ende der Zeugenvernehmung. „Nicht genau“, entgegnet die Zeugin, die gleichzeitig die Lebensgefährtin des Angeklagten ist und am Landgericht in Halle gegen ihn Aussagen muss. Er sei angezeigt worden, „weil irgendetwas mit dem Konto nicht stimmte.“