Betroffene und Onkologe vom Basedow-Klinikum sprechen über Bedeutung von Stammzellenspenden

Merseburg - Drei Menschen, drei Perspektiven, ein Gespräch. Im Büro von Chefarzt Jörn Rüssel nehmen neben dem Mediziner auch Ilka Paeslack und Paul Pfingst Platz. Sie alle verbindet, dass sie anlässlich des Tages der Lebensspende über das Thema Stammzellspende sprechen wollen, aber jeder aus einer anderen Sicht. Während der Chefarzt als Onkologe Leukämiepatienten im Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg betreut, beschäftigt er sich zwangsläufig mit der medizinischen Komponente.

Stammzellenspende: „80 Prozent der Betroffenen finden einen passenden Spender“

Ilka Paeslack aus Zöschen hat nicht nur Stammzellen gespendet, sondern engagiert sich auch bei der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) und Paul Pfingst ist Patient, hat zwar keine Spende bekommen, hofft jedoch auch, diese nicht mehr zu benötigen. „80 Prozent der Betroffenen finden einen passenden Spender“, sagt Ilka Paeslack und profitiert dabei von dem Wissen, das sie über einige Jahre bei der DSD gesammelt hat.

Sie hat schon mehrere Typisierungsaktionen im Saalekreis begleitet und organisiert, war sogar selbst schon der genetische Zwilling für einen kranken Menschen, dem sie dann ihre Stammzellen gespendet hat. Das, so sagt sie, hat sie auch zur ehrenamtlichen Arbeit bei der DSD gebracht. Die Aktionen, die von solchen Unternehmen ausgehen, sind enorm wichtig, ergänzt Chefarzt Rüssel. „Sie erregen öffentlich Aufmerksamkeit und die Menschen haben so die Möglichkeit, Unterstützung zu zeigen.“

Knochenmark holt man nicht aus dem Rückenmark

Je größer die Zahl der registrierten Stammzellspender, desto größer sind nicht nur die Chancen, für eine passende Transplantation. „Es erleichtert auch die Organisation, wenn Spender im eigenen Land leben“, so der Onkologe. Eine Handvoll seiner Patienten ist jährlich auf die Spende angewiesen, die nicht in Merseburg, sondern in der Regel in Halle durchgeführt wird. Wenn die Spende beispielsweise aus den USA kommt, sind die Vorbereitungen ungleich höher, das Präparat muss Punkt genau die Klinik erreichen. Das ist nicht zuletzt auch eine logistische Herausforderung, die innerhalb von 48 Stunden nach Entnahme der Stammzellspenden erledigt sein muss.

Doch auch die Spender müssen wissen, worauf sie sich einlassen, da sind sich Paeslack und Rüssel einig. „Es bringt nichts, Menschen bei einer Typisierungsaktion zu überzeugen, sich registrieren zu lassen“, erklärt die Ehrenamtliche. Ihrer Erfahrung nach, neigen sie eher dazu, sich im Ernstfall doch gegen die Spende zu entscheiden, wenn sie darum gebeten werden. Gleichzeitig versucht sie, das mehr als hartnäckiges Vorurteil auszuräumen, das ihr immer wieder begegnet: Knochenmark holt man nicht aus dem Rückenmark.

Spender werden mit Medikamenten für die Anregung zur Stammzellproduktion stimuliert

„Stattdessen funktioniert es ähnlich einer Dialyse.“ Es wird Blut genommen, die Zellen herausgelöst und dann das restliche Blut zurückgegeben. „Vorab werden die Spender mit Medikamenten stimuliert, das regt die Stammzellproduktion an“, ergänzt der Chefarzt. Das sei natürlich eine zusätzliche Belastung für den Körper. Deshalb freue man sich häufig über junge männliche Spender, die am besten geeignet sind. Gebraucht werden die Stammzellen häufig bei Leukämie. Es ist nicht die erste Behandlungsoption für Blutkrebspatienten, das betont Jörn Rüssel. „Aber es ist eine Chance auf Heilung.“ Für Paul Pfingst ist das aktuell kein Thema. Er hat ein Lymphom, das ins Blut gegangen ist und sich ähnlich einer Leukämie äußert.

Das Entfernen der Milz habe nicht geholfen, die bösartigen Zellen im Blut seien wieder hochgegangen. Erst die folgende Therapie habe geholfen. Hätte die nicht angeschlagen, wäre für ihn der nächste Schritt eine Eigenspende von Stammzellen gewesen. Die werden, bevor eine Behandlung beginnt, entnommen, eingefroren und sind für Patienten häufig besser verträglich. Denn die Gefahr vor Abstoßungsreaktionen sei geringer. Nickend stimmt Pfingst seinem Arzt zu, verfolgt das Gespräch aufmerksam aber ruhig. „Ich gehe das Schritt für Schritt an“, sagt er in Bezug auf seine Krankheit. Und im Moment ist er froh, dass seine Prognose im Kampf gegen das Lymphom gut aussieht. (mz)