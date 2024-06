Am Bergmannsring in Merseburg ist ein Mann mit einem Baseballschläger und Fäusten auf einen 22-Jährigen losgegangen.

Merseburg/DUR. - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr am Bergmannsring in Merseburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Streit zwischen einem 30 und einem 22 Jahre alten Mann. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der ältere von beiden mit den Fäusten und einem Baseballschläger auf den jüngeren eingeprügelt haben. Der Geschlagene kam mit Prellungen und blauen Flecken ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.