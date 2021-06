Benefizlauf der Lions 2021 virtuell - Erlös für Kinder

Merseburg - Der diesjährige Lions-Benefizlauf des Lionsclubs Merseburg findet vom 2. bis 4. Juli unter dem Motto „Allein laufen - Gemeinsam helfen“ virtuell statt und nicht wie gewohnt in der Innenstadt.

Wer sich angemeldet hat, kann laufen, walken, radeln oder rudern, Hauptsache, so viele Kilometer wie möglich werden zurückgelegt. Auch wo, ist ganz egal, im Kreypauer Wäldchen, am Geiseltalsee, an der Saale oder daheim auf dem Laufband. Dann schickt man einen Beweis seiner Aktivität - die Uhr, ein Screenshot vom Handy oder die Länge der Strecke - an die Veranstalter. Gern darf beim Mitmachen ein T-Shirt mit der persönlichen Startnummer getragen werden, die jeder Teilnehmer nach der Anmeldung erhält. Am Ende erhält man eine Urkunde und eine Information an seinen Sponsor, denn jeder dabei gesammelte Euro fließt wieder in soziale Projekte der Region, insbesondere für Kinder.

Beim letzten Benefizlauf 2020 hatten sich fast 1.000 Personen angemeldet, mehr als 20.000 Kilometer absolviert und rund 25.000 Euro Spenden gesammelt. Das möchten die Lions gern erneut erreichen. (mz/dd)

Weitere Infos unter: www.lauf-mit-lions.de