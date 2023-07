Disziplinarverfahren und Ende der Amtszeit Bellay Gatzlaff: Wie geht es ab 2024 für Merseburgs zweiten Mann weiter

Bellay Gatzlaff will gern über 2024 hinaus Bürgermeister in Merseburg bleiben. Doch will das auch der Rat? Einiges hängt wohl vom Ausgang des Disziplinarverfahrens ab.