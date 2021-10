Bell, Book & Candle spielt live in der Oelgrube Merseburg

Merseburg/MZ - Die Rockband Bell, Book & Candle spielt am Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr ihr mehrfach verschobenes Konzert in der Oelgrube in Merseburg. Karten gibt es im Netz unter oelgrube.info/kontakt, Bestellungen sind auch per E-Mail an oelgrube@gmx.net oder unter Tel. 03461/35 27 67 möglich.

Der Veranstalter bittet alle Gäste, Impfnachweis, Genesenennachweis oder ein aktuelles Testergebnis sowie eine Maske mitzubringen - und sich davon den Spaß nicht verderben zu lassen.