Bekommt Merseburg eine neue Chance für einen Supermarkt?

Stadt will ein Hochhaus abreißen und Fläche an der B181 vermarkten. Der Hauseigentümer ist entsetzt. Wie wird sich nun geeinigt?

Merseburg - In der Stadt Merseburg gibt es aktuell jede Menge Ideen zur Innenstadtentwicklung. Mit einer könnte man zugleich einen innerstädtischen Mangel in den Griff bekommen und das Leben in Stadtzentrum etwas vereinfachen. Der Plan des OB: Der Abriss des Hochhauses an der B181 mit dem Ziel, dort Platz zu schaffen, um einen Supermarkt anzusiedeln.