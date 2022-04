Beim THW in Merseburg wird der Staffelstab übergeben

Merseburg/MZ - Vor fast genau zehn Jahren, am 7. März 2012, war Carola Walther Mitglied des Technischen Hilfswerks geworden und hatte wenig später auch die Leitung der Merseburger Ortsgruppe übernommen. Damals war sie die Retterin in der Not. „Wir suchten dringend jemanden, der das Amt übernimmt“, erklärt Lars Pohle. Jetzt hat die 63-Jährige den Staffelstab an Lars Pohle weitergereicht. Und das sogar im wörtlichen Sinne. Ein extra dafür angefertigter Staffelstab mit Datum und den Namen beider wechselte am Wochenende den Besitzer. Von Sebastian Gold, dem Landesbeauftragten des THW-Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt wurde Pohle in sein neues Amt berufen. Damit ist er jetzt offiziell der neue Chef der Blauen in Merseburg.