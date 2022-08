Beim Hähnekrähen in Zöschen wurde es laut

Der Geflügelzüchter Hartmut Berger organisiert verschiedene Attraktionen in seinem Verein, so wie auch den Wettbewerb der Schreihälse.

Zöschen/MZ - Konzentriert sitzen die Freunde der Kleintierzucht vor den Käfigen und setzen auf dem Blatt Papier in ihrer Hand einen Strich für jedes „Kikeriki“, welches der Hahn vor ihnen von sich gibt. Der Vorwerkhahn Coco aus Spergau gibt dabei offensichtlich den Ton an. Die Momente, in denen er ruhig ist, sind rar. Eigentlich hätte Coco schon längst in der Suppe liegen sollen. Doch da er jeden Tag 4.30 Uhr anfängt zu krähen, wollte sein Züchter dieses Potenzial beim Hähnewettkrähen nutzen.