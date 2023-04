Der Freitag begann im Osten von Leuna mit zwei Blaulichteinsätzen. In Günthersdorf musste eine Frau reanimiert werden, in Rodden stürzte ein Motorradfahrer.

Beifahrerin kollabiert in Günthersdorf - Rettungshubschrauber kommt zu Unfall in Rodden

Günthersdorf/Rodden/MZ - Feuerwehr und Rettungskräfte haben am Freitagvormittag in Günthersdorf das Leben einer Frau gerettet. Wie Ortswehrleiter Enrico Tolle berichtete, sei sie als Beifahrerin in einem Auto kollabiert. Der Einsatz auf der B181 in Höhe der Gemeindeverwaltung verlief erfolgreich.