Bei der Juniorwahl in Merseburg entscheiden Jugendliche, welche Partei gewinnt

Schkopau/Merseburg - Distanzunterricht und Ferien erschweren die ganze Sache zwar, doch Philip Hemschik möchte das Projekt trotz allem durchführen. Der Pädagoge, unterrichtet an der Sekundarschule Saale-Elster-Auen in Schkopau neben Wirtschaft und Ethik auch Sozialkunde und nimmt im Vorfeld der Landtagswahl am 6. Juni mit einer 9. Klasse mit 22 Schülern an der sogenannten Juniorwahl teil.

Juniorwahl spannende Sache für Schüler Demokratie zu lernen und leben

Bevor allerdings tatsächlich ein Stimmzettel ausgefüllt wird, geht es im Unterricht zum Beispiel darum, welche Parteien antreten, was in deren Wahlprogrammen steht und wie der Landtag aufgebaut ist. „Das Wahlsystem wurde bereits behandelt“ sagt Hemschik. Er selbst habe während seines Referendariats davon erfahren, dass es die Juniorwahl gibt. „Und ich halte das für eine ganz spannende Sache für Schüler, die selbst noch nicht wählen dürfen.“

Im Idealfall bereiten die Schüler selbst den Wahlakt vor, bauen Wahlurnen zusammen, verschicken Wahlbenachrichtigungen und erstellen Wählerlisten. Da in den meisten Schulen die Unterlagen erst während der Ferien ankamen, übernehmen aufgrund der Kürze der Zeit aktuell häufig die Lehrer die Aufgaben der Schüler. Philip Hemschik hat in Schkopau zum Beispiel gerade die Wahlurne zusammengebaut. An der Borlach-Gemeinschaftsschule in Bad Dürrenberg übernehmen diesmal die Pädagogen die Verteilung der Wahlbenachrichtigungen.

Wahl wird online durchgeführt - Teilnehmerzahl dadurch nicht vorhersagbar

„In unserer Schule nehmen drei 9. Klassen am Projekt teil, insgesamt 57 Schüler“, erklärt Leyla Kar, die für das Projekt verantwortlich ist und selbst mit einer 9. Klasse dabei ist. „Die erste Klasse wird bereits am 28. Mai wählen“, sagt sie. Bei der bevorstehenden Juniorwahl für den Bundestag im September sollen alle 9. und 10. Klassen der Borlachschule teilnehmen. Aktuell ganz engagiert ist auch das Merseburger Herdergymnasium. Neben allen Schülern der 9. Klassen beteiligen sich alle Zehnt- und Elftklässler, die das Fach Sozialkunde belegen, an der Juniorwahl zur Landtagswahl.

„Wir haben ja bereits jahrelange Erfahrung mit der Juniorwahl, und diesmal bereiten wir in unserer Schule rund 200 Schüler darauf vor“, sagt Schulleiter Frank Werner-Bentke. „Allerdings wissen wir nicht, wie viele Schüler wählen werden. Da wir die Wahl online durchführen, können wir nicht sagen, wie viele sich tatsächlich einloggen und ihre Stimme abgeben.“ Wie die echten Wahlberechtigten bekommen auch die Schüler die Stimmzettel zur Verfügung gestellt, die in dem Wahlkreis in dem sich ihre Schule befindet, gültig sind. Man darf gespannt sein, wie die Parteien in Sachsen-Anhalt bei den Jugendlichen wegkommen. (mz)