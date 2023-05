Die ersten Ehen wurden schon geschlossen. Doch in diesem Jahr steht im Saalekreis noch viel an. Dabei stechen einige Tage für die Heirat besonders heraus.

Unter Tage heiraten: Im Alten Gewölbe in Bad Dürrenberg ist das möglich.

Merseburg/Querfurt/Bad Dürrenberg/MZ - Im vergangenen Jahr gab es in der Hochzeitssaison ein wahres Highlight: Den 22.2.22. Ein Datum, das viele Paare nutzten, um sich das Ja-Wort zu geben. Allein in Merseburg fanden an diesem Tag zwölf Hochzeiten statt.