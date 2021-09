Ein Mann hält eine Schreckschusswaffe in der Hand.

Merseburg/MZ - In einer Gartenanlage in der Halleschen Straße ist es bei einer Feier am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Es gipfelte darin, dass ein 59-jähriger Mann mit einer Schreckschusswaffe auf eine Person zielte. Die Polizei konnte die Lage beruhigen und stellte die Waffe sicher. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.