Einbußen durch Baustelle am Merse-Center Neuer Kreisverkehr in Merseburg - Wann geht's endlich rund?

Nach mehrmaliger Terminverschiebung soll der neue Kreisel am Merse-Center in der Querfurter Straße jetzt eröffnet werden. Wann das sein wird, welche Einbußen die Bauarbeiten bedeutet haben und was es sonst noch Neues gibt.