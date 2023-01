Das Sportlerheim in Blösien wurde im vergangenen Jahr durch Brandstiftung zerstört. Wie geht es weiter? Und Linken-Chef Michael Finger will die Container-Idee für die Grundschule Geusa beerdigen.

Merseburg/MZ - Einen Neubau eines Sportlerheims in Blösien als Ersatz für das, was im Februar 2022 durch Brandstiftung zerstört wurde, wird es nicht geben. So viel steht fest.