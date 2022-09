Basedow-Klinikum wegen Corona und Kriegsfolgen weiter in Finanznot

Abgesagte OPs, geschlossene Stationen - Corona hatte den Betrieb in den Krankenhäusern in Merseburg und Querfurt stark beeinträchtig. Einnahmen fehlten. Der Saalekreis bewilligte seinem Klinikum deshalb 2021 einen Kreditrahmen. Doch die Lage hat sich noch nicht entspannt.

Merseburg/MZ - „Die Situation ist weiterhin sehr angespannt“, sagte Lutz Heimann. Der Geschäftsführer des Basedow-Klinikums sprach am Dienstag im Kreisfinanzausschuss jedoch nicht von der aktuellen Coronalage in seinem Haus, sondern von dessen Finanzen. Der Kreistag hatte im Frühjahr 2021 einen Kreditrahmen von zehn Millionen Euro als Rettungsschirm für seine kommunale Tochter aufgespannt. Aktuell hat sich das Klinikum darüber immerhin 5,5 Millionen Euro geliehen, um seine Liquidität zu sichern. Es sieht sich aber nicht in der Lage, das Geld wie ursprünglich angedacht, bis zum Jahresende zurückzuzahlen. Deshalb lautet der Vorschlag der Verwaltung und seit Dienstag auch des Finanzausschusses: den Kreditrahmen um ein Jahr zu verlängern.