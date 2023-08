„Barbie“ und „Oppenheimer“ „Barbenheimer“: Zwei Blockbuster holen sogar die Jugend in Merseburg zurück ins Kino

„Die Generation haben wir an die Videospielindustrie verloren“, sagt der Betreiber des Domstadtkinos in Merseburg über die 16- bis 30-Jährigen. Doch die Erfolgsfilme des Sommers locken selbst diese schwierige Zielgruppe zurück vor die Leinwand. Der Kinochef erzählt, was „Barbenheimer“ sonst noch bewirkt.