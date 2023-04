Alexandra und Marie Reppe sind seit ihrer Jugend große Ostrockfans. Vor allem die tiefgründigen Texte begeistern die Burgliebenauerinnen. 2019 haben sie mit dem Bassisten Daniel Friese die Band „Club Sinnflut“ gegründet und wollen mit ihrer eigenen Musik in andere Welten entführen. Am 26. April erscheint die neue Single „Augen aus Glas“.

Marie und Alexandra Reppe (v.l.) sowie Daniel Friese von „Club Sinnflut“ treffen sich jede Woche in ihrem Proberaum in Leipzig.

Burgliebenau/MZ - Alexandra und Marie Reppe haben als Kinder viel Zeit bei ihren Großeltern verbracht. Dort haben sie auch einen eigenen Club gegründet, der zur Kreativschmiede der beiden Mädchen wurde. So haben sie für ihre Familie selbst geschriebene Theaterstücke aufgeführt, zu Kunstausstellungen eingeladen und ihre ersten Konzerte gegeben. Auch eine eigene Zeitung hatte ihr Club. „Das war der Ort, an dem alles begann“, sagt Alexandra Reppe rückblickend. Deshalb hat das Wort „Club“ bis heute eine wichtige Bedeutung für die beiden Schwestern, die in Burgliebenau aufgewachsen sind. Das zeigt sich auch an dem Namen ihrer Band „Club Sinnflut“.