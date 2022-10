Bald kommt digitale Werbung aus historischem Gemäuer

Mücheln/MZ - In Hohmanns Mühle in Mücheln, an der jeder auf dem Weg zum Markt vorbei muss, sind die Zeiten des Leerstands vorbei. Seit Jahresbeginn ist das Merseburger Unternehmen heico media GmbH & Co KG der neue Besitzer. Seitdem läuft die Sanierung. Die Firma möchte 2023 dort einziehen. Damit geht es sozusagen zurück zu den Wurzeln, denn von den fünf Gründern vor zwölf Jahren kamen vier aus Mücheln.