Werden in Zukunft alle zwölf Ortsteile von Schkopau an das Glasfasernetz angeschlossen sein?

Schkopau/MZ - In Schkopau läuft derzeit der Breitbandausbau durch die Deutsche Glasfaser – allerdings nur in sechs von zwölf Ortsteilen der Einheitsgemeinde. Nun hat sich mit der Deutschen Giga Netz GmbH ein Unternehmen gefunden, das sich vorstellen kann, in den übrigen Ortschaften auszubauen. Dazu ist die Gemeinde derzeit in Verhandlungen mit dem Unternehmen, das, wie auch die Deutsche Glasfaser, eigenwirtschaftlich ausbaut und auf die Glasfasertechnologie spezialisiert ist.