Bagger knabbern am Campus Merseburg

Merseburg/MZ - Die Adventszeit ist Abrisszeit an der Hochschule Merseburg – oder besser: auf dem Areal, dass einst zur Hochschule gehörte. Denn die Gebäude im Westen des Campus’ hat die akademische Bildungseinrichtung schon vor Jahren an das Land abgegeben. Seither stehen sie leer und harren ihres Rückbaus. Teils ist der auch bereits erfolgt: So ist der ehemalige Bau 134, eines der vier parallel stehenden „Hochhäuser“, schon 2014 verschwunden. Zwischen 2018 und 2020 ließ das Land zudem die Hallen gegenüber des Chemiemuseums und die ehemalige Zentralwerkstatt abreißen.