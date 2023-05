Im Rahmen eines Freiwasser-Wettkampfs hat die DLRG Sachsen-Anhalt dem Ortsverband Geiseltalsee einen Baderollstuhl übergeben. Der Landesverband plant zudem am Strand in Stöbnitz im kommenden Jahr eine Großveranstaltung.

Stöbnitz/MZ - Für einen Testlauf muss Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) dann doch noch Platz nehmen. Fabian Knötzsch und Marcel Ullmann von der DLRG Ortsgruppe Geiseltalsee schieben das Stadtoberhaupt in einem Baderollstuhl über den Sand zum Wasser. Das 2.500 Euro teure Modell hat der Landesverband Sachsen-Anhalt am Sonntag im Rahmen eines Freischwimmer-Wettbewerbs am Strand in Stöbnitz übergeben.